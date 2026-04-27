歌手で俳優の中島健人（32）が26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、10代の頃に「君は売れる」と太鼓判を押してくれた人気女優を明かした。この日のゲスト、女優の戸田恵梨香とは2011年放送のドラマ「大切なことはすべて君が教えてくれた」（フジテレビ）で共演。当時22歳の戸田は主役の教師役、17歳の中島は生徒役だった。「共演するシーンはそんなになかった」が、戸田がメイク室にいた時に制服姿