FNNのカメラが入ったのは、イギリス・ロンドンである世界一を目指す現場。シェフたちが、並べたビスケットにひたすらマスカルポーネチーズのクリームを塗っていき、隣ではさらに大量の追加クリームが準備されています。作っていたのは、ティラミス。ただのティラミスではありません、“世界最長”のティラミスです。パウダーをかけて目指す、甘くてながーい世界記録。そのためには、幅15cm、高さ8cm以上という基準をすべての場所で