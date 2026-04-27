これは知人のA子さんに聞いたお話です。仲間内でいち早く結婚し、誰もが羨むような幸せな家庭を築いていると評判だった彼女。しかし、ある時期を境にぷっつりと連絡が途絶えてしまいました。1年後、ようやく再会したA子さんの口から語られたのは、想像を絶するような泥沼の離婚劇と、信じられない夫の裏切りだったのです。 幸せな日常を切り裂いた、招かれざる訪問者と夫の卑劣な裏切り A子さんは仲間内で最も早く結婚し、SN