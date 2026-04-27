承諾を得て20代の女性2人を殺害した罪などに問われている32歳の男の被告人質問が行われ、男は「深く後悔しているとは言えない」などと話しました。斎藤純被告は2018年と2015年、当時20代の女性2人に承諾を得て睡眠薬で眠らせた上首を絞めて殺害した承諾殺人の罪などに問われています。27日、さいたま地裁では被告人質問が行われ、斎藤被告は弁護側から動機について問われると「小さい頃から殺人衝動に動機づけられたのが大部分です