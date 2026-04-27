『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『金がなくて』消防車盗み逃走トイレ不審火にも関与か」についてお伝えします。◇◇◇荷台に積まれ、運ばれる1台の消防車。26日、消防車が盗まれる事件がありました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、自称・千葉県木更津市に住む57歳の男。その男が確保された瞬間をとらえた映像です。警察に脇を抱えられながら歩く様子も。警察によりますと、26日午前4時半頃、愛知県美浜町