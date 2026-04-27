選挙運動のあり方を議論する与野党の協議会は27日、選挙におけるSNSの偽・誤情報などへの対応について議論しました。与野党の協議会はこれまで、「ユーチューブ」を運営する米グーグルなどを招き、企業からヒアリングを行っていて、それらを踏まえて27日は各党が意見表明を行った形です。その中で、選挙におけるSNSの偽・誤情報への対策として、「プラットフォーム事業者の責任の更なる明確化」や「AIで生成した画像について表示を