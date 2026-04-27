政府は、国家安全保障戦略など「安保関連3文書」の改定に向けた有識者会議の初会合を開きました。高市首相は、「国家の命運を左右する重要な取り組みだ」と強調しました。高市首相「世界が激動の時代を迎え、日本が多くの困難な課題に直面する中でのこの度の3文書の改定は、国家の命運を左右する重要な取り組みでございます」「安保関連3文書」は、安全保障の基本方針となる「国家安全保障戦略」、この基本方針を達成するための目