国際社会において大国による直接的な軍事介入が相次いでいる。ロシアによるウクライナ侵攻が長期化する中、米国トランプ政権がベネズエラへの軍事介入によって大統領を拘束し、さらには中東でイランへの直接攻撃に踏み切った事実は、国際秩序が法の支配から力による支配へと回帰していることを浮き彫りにした。 こうした既存の国際規範の形骸化は、武力による現状変更を辞さない姿勢を示す中国に対し、台湾統一に向けた軍事行動