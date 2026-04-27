実は日陰が少ない現場で夏季は大変！西武鉄道は2026年4月21日、酷暑期の現場における熱中症対策として、キャンピングカーを用いた移動式休憩所を今春から導入したと発表しました。【おお…快適そう！】西武鉄道が導入した移動式休憩所の内部（写真）この車両は、保線作業や施設管理など、屋外での作業が多い鉄道係員向けのものです。線路上の作業では日陰が少なく、これから夏を迎えるにあたり、さらに厳しい環境下での作業