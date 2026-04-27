幼少期から犬や鳥に囲まれて暮らしてきた女の子は、素敵な成長を遂げて…？投稿は記事執筆時点で27万3000回再生を突破し、「最高」「ほっこりした」「信頼関係築けてるのが伝わる」といった声が寄せられています。 【動画：幼少期から犬たちと一緒に育った女の子→『どんな子になるかな』と思ったら…素敵すぎる『成長記録』】 犬たちと一緒に育った女の子 TikTokアカウント「dogtok05」に投稿されたのは、幼少期から犬た