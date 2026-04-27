TOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』の第3話「幼なじみは誘いをかける」の先行カットとあらすじが公開された。 参考：『愛してるゲームを終わらせたい』ノンクレジットOP＆ED公開Blu-ray BOXは9月発売 本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化するラブコメディ。 同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、
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