旭山動物園は、夏期営業の開始日を5月1日に延期する。報道によると、動物園職員が焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして警察の事情聴取を受け、4月23日から警察による捜査が動物園内で進められていることに伴うもの。準備にしばらく時間を要するとしている。捜査協力んどにより、開園期間中でも園内の安全かつ円滑な運営が不可能、不可能となる恐れがあるときは、予告無しに閉園する場合があるとしている。