リスペクトの対極にある光景が広がった。FC町田ゼルビアは現地４月25日、サウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートの決勝で、地元のアル・アハリ・サウジと対戦。68分に相手が退場者を出して数的優位に立つも、得点を奪えずにいると、延長戦に入って96分に決勝点を浴び、０−１で激戦を落とした。この一戦でクローズアップされているのが、ホームサポーターのマナーの悪さだ。町田のCK時には、キッカ