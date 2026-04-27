北中米ワールドカップで日本と戦うオランダ代表に激震が走っている。トッテナムに所属する同代表のMFシャビ・シモンズが、現地４月25日のプレミアリーグ第34節・ウォルバーハンプトン戦で右膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、今シーズンの残り試合とワールドカップを欠場することとなったのだ。23歳MFの悲報を受けてオランダメディア『de Volkskrant』は、「オランダ代表のミッドフィルダー陣が手薄になっている」と報じる。「