アミュランをバックに撮影するのは、鹿児島出身の女優でタレントの大原 優乃さんです。鹿児島青年会議所が制作する初めてのCMに出演します。どんな思いが込められたCMなんでしょうか？27日午前、撮影場所に颯爽と姿を現したのは鹿児島出身の女優、大原 優乃さんです。鹿児島市中央町のキャンセビルの屋上で撮影が行われました。（内田直之キャスター）「鹿児島中央駅駅ビルの象徴とも言える、アミュランを背に撮影が始ま