特に夏場に注意が必要とされる車内での熱中症ですが、すでにこの時期から危険が高まっています。特に危ないのが子どもを車の中に取り残す車内放置。家族でのお出かけが増えるゴールデンウイークを前に取材してきました。どんどん気温が上がるこの時期。2026年は、すでに25度以上の夏日となる日も出てきています。久々江龍飛フィールドキャスター「外出の機会が増えるこれからの時期。晴れている日も多く、今日も心地よい風が吹いて