「2026年春の手土産」おすすめ3選！久しぶりに会う方への手土産や、職場や人が集まるときの差し入れなど、あらゆるシーンで大活躍なのがスイーツの贈り物。“映える見た目”やかわいいパッケージ、配りやすい個包装の詰め合わせなど、女性目線からもよろこばれるポイントを押さえたスイーツギフトを3つご紹介します。全てオンラインショップで購入できるのでチェックしてみてくださいね。【画像】手土産の失礼のない渡し方（紙袋編