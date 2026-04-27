花王のベースメイクブランドである「Primavista」は、第1弾として化粧下地「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」のポケモンスペシャルパッケージ全4色を5月9日から、第2弾として洗顔料「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」のポケモンスペシャルパッケージを7月11日から、全国のドラッグストア・大型スーパー・ECサイトのプリマヴィスタ取り扱い店舗で数量限定（取り扱い店舗には限りがある）で販売する。この夏、プ