連日各地で目撃され、被害も相次いでいるクマ。秋田県や岩手県などでは、過去最速のタイミングで「警報」が出されています。北海道ではハンターの男性がヒグマに襲われ、頭などにケガをしました。■秋田市の高齢者施設、敷地内にクマ出没秋田市で25日、高齢者施設「養護老人ホーム松寿園」の敷地内に1頭のクマが出没しました。従業員「いた、草を食べてる」人とクマの間には、ガラス1枚しかありません。従業員「怖い怖い怖い」その