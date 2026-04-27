車いすテニスの小田凱人選手が27日、自身のインスタグラムを更新。前日に決勝が行われた飯塚国際車いすテニス大会で準優勝となった悔しさをつづりました。同大会男子の部で昨年まで3連覇を果たしていた小田選手。しかし大会4連覇を狙った前日の決勝では、アルフィー・ヒューイット選手(イギリス)にセットカウント1-2で逆転負けを喫していました。小田選手は投稿の冒頭、「負けました。応援ありがとうございました」とファンへの感