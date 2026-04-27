◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝４月２７日、栗東トレセンタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）は大阪杯で４着と健闘。直線では内の馬群をのみ込むような勢いで脚を伸ばし、充実ぶりを感じさせた。「いい勝負になるかなという気持ちはありましたが、十分すぎる内容ですよ」と大村助手は満足そうに口にする。今回は距離が一気に延びるため、その対応がカギ