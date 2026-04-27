歌謡コーラスグループ「純烈」のリーダー・酒井一圭の愛馬サカイワンパクオー（牡３歳、大井・渡辺和）が２７日の大井競馬４Ｒで初陣Ｖを決めた。雨＆不良馬場の中、好スタートから主導権を握ると、直線では５３３キロの巨体を揺らせて後続に４馬身差。単勝１・９倍の１番人気に応えた。応援に駆けつけた酒井は「経験馬相手にどうかと思ってましたが、和田ジョッキーもうまく乗ってくれました。厩舎の皆さんと応援してくれてい