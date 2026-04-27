東京・品川区の住宅街で工事中のクレーン車が横転し、アームが隣家の屋根と室内を直撃した。住人やクレーンの運転手にけがはなく、警視庁が事故原因を調べている。横転したクレーンのアームが家の屋根直撃東京・品川区の住宅街でクレーン車が横転し、アーム部分が住宅の屋根を直撃した。現場では、クレーン車が完全に倒れて隣の民家の屋根を直撃していた。近隣住民が撮影した映像では、周囲に多くの人の姿があった。東京・品川区西