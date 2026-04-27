『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「殺人衝動は『おおむね毎日』女性2人の“承諾殺人”裁判」についてお伝えします。◇◇◇11年前と8年前、承諾を得て2人の女性を殺害した罪などに問われている斎藤純被告。「自殺志願者であれば抵抗されずに殺せると考えた」などと、初公判で検察側から犯行に至るまでの冷酷さを指摘されていました。27日の裁判の被告人質問で語られたのは事件の動機についてです。（弁側側）「