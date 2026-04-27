岩手県の山林火災は、6日目の27日も延焼範囲が拡大しています。週末には福島県や新潟県でも山林火災が相次ぎました。山林火災6日目の27日、くすぶる炎のすぐ下に見えていたのは、地元の高校生らが学ぶ大槌高校の校舎です。この週末も延焼範囲が拡大。大槌町内の焼失面積は1618haに達し、今や羽田空港の総面積を上回る規模に。25日、住宅が立ち並ぶ地区では、激しさを増す炎を前に「ああまた出るよ！火が。ほら、ああー…」「ヤバい