今年１月に第１子妊娠を公表したフィットネスプロデューサー・ＡＹＡが、マタニティ―コーデを披露し称賛の声があがっている。２７日までにインスタグラムで「Ｓｕｎｄａｙ〜＠ｎｅｗｂａｌａｎｃｅ マタニティスポーツコーデ。ジャケットはメンズラインのビッグサイズでポコっとお腹をカバー」とつづり、スポーティーなマタニティコーデを披露。胸元や美脚が大胆にあらわになったコーデになっている。この投稿にファンか