◆東京六大学野球春季リーグ第３週第３日▽法大８―６早大（２７日・神宮）法大は両軍計２４安打の打撃戦の末に早大を下し、勝ち点を２とした。２点リードの８回から２回無失点に封じた桜田朔（さく）投手（２年＝青森山田）が、リーグ戦初勝利。７回までに１２安打を放っていた早大打線を無安打に封じ、大学入学後初となった９回も３者凡退で締めた。「先輩たちが作ってくれたいい試合だったので、点だけは取らせてはいけない