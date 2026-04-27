結成16年以上の漫才師による賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』（フジテレビ系5月16日後6：30）のグランプリファイナル組み合わせ抽選会＆ファイナリスト記者会見が27日、都内で行われた。【写真】2024年王者！今年はMCをつとめるガクテンソク4回目の開催となる2026大会では、史上最多となる152組の漫才師がエントリー。2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノッ