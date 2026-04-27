4月27日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充―――――――――――――― ライク [東証Ｐ]決算月【5月】4/27発表 株主優待制度のポイント進呈条件を拡充。500株以上を1年以上継続保有する株主に対し、保有株数に応じたポイントを新たに加算する。 株探ニュース