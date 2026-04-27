21日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路が、5月16日（土）にヴィクトリーナ・ウインク体育館にて行うファン感謝DAYの詳細をクラブ公式サイトで発表した。 感謝DAYに参加するにはSVリーグ公式チケット販売サイト「チケットV」でのチケット取得が必要で、取得にはファンクラブ会員への入会が条件となっている。入場無料のこのイベントでは、13:00オープニン