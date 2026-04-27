24日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道が、21日（火）に北海道函館市と連携協定を締結したことをクラブ公式サイトで発表した。 協定の主な連携事項として、スポーツ振興や地域振興に関すること、その他前条の目的を達成するために必要な事項について協議の上、協力して取り組むことが挙げられた。今後は、バレーボール教室の開催や地域イベントへの参加、地域資源を活用した