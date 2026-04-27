ノンタイトル戦ながら超攻撃的スタイルで現役チャンピオンから2ダウンを奪って圧勝。「女子とは思えない切れ味」と解説の男子現役王者を驚嘆させた女子選手の“素顔”にもファンの注目が集まり「すっぴんでこれはスゴイ」「健康的美人」など意外な反響が相次いだ。【映像】“すっぴん美人”と話題のキック選手（正面、全身）注目を集めたのは、パヤーフォン・バンチャメーク（タイ・Banchamek Gym）。26日に東京・後楽園ホール