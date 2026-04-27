28日(火)は東北北部を中心に雨が降りそうです。関東から西日本では気温が上がり、25℃以上の夏日になる所があるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■東北南部〜九州南部は日差しあり関東は青空広がる28日(火)は西日本で雲が増えますが、日差しは届くでしょう。午後は雨の降る所もありそうです。東海と関東は日差しが届き、洗濯日和となる見込みです。北陸と東北南部も晴れ間はありますが、夕方以降、雨の可能