Image: SONY ソニーから新たなゲーミングモニター「INZONE M10S II」が登場しました。このゲーミングモニターは、最もハードコアなPCゲーマー向けの一品ともいえるでしょう。27インチのINZONE M10S IIの特徴は、高輝度のOLEDパネルを備えていることだけではありません。解像度は多少妥協する必要がありますが、超高速な720Hzというリフレッシュレートを実現しているのです。高速なゲーミング