俳優の草なぎ剛（５１）が２７日、都内で「サントリー『ＧＲＥＥＮＤＡ・ＫＡ・ＲＡ』」新ＣＭ発表会に出席した。草なぎはこの日、商品にちなんだグリーンのシャツにビンテージのデニムを合わせて登場。衣装のポイントを聞かれると「普段、あまりグリーンは着ないんですけど、今年は着ようと思います。デニムはこれ自前なんです。見る人が見たら『おっ！草なぎ、すげ〜』ってなりますよ。この話したら長くなりますよ？２