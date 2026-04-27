「私もまだ会ってないんですけど……」お笑いタレントの有吉弘行が、休養から復帰したマツコ・デラックスに言及した――。有吉弘行○マツコには「まだ会ってない」「来週ぐらいに会うかな」首の手術を受け、約2カ月間休養していたマツコは、13日のTOKYO MX『5時に夢中!』で復帰。有吉は、19日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、「マツコさんが、ちょっと首の不調でお休みされてまして。『かりそ