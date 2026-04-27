JR九州によりますと、27日午後7時半ごろ、JR鹿児島線の竹下と笹原の間の踏切で人身事故がありました。この事故の影響で、鹿児島線は福間と鳥栖の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後9時20分ごろ、再開しました。鳥栖行きの下りの普通列車と人が衝突したということです。6両編成の列車に乗っていたおよそ700人にケガはありませんでした。現場は福岡市南区の警報機と遮断機がある踏切です。JR鹿児島線、長崎線、佐世保線、