俳優の佐藤二朗（５６）が２７日、都内で行われた原作・脚本・主演を務めた映画「名無し」（城定秀夫監督、５月２２日公開）の完成披露試写会に出席した。佐藤が初の漫画原作を手がけた作品で、自ら生み出したキャラクター“名無し”こと山田太郎役。狂気を描いた過激な内容に「５年前からウジウジと書いて、お蔵入り寸前になった作品。賛否は覚悟しております。人間の存在という根源を揺るがしかねない、とてつもない変な映画