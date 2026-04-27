スタートアップ企業が最先端の技術を披露するアジア最大級のイノベーションイベント「SusHi Tech Tokyo（スシテック東京）2026」が27日から始まりました。小池都知事は「スシテック東京2026スタートトゥデイ♪」と英語であいさつしました。スシテック東京は、東京都が主催で4回目の開催です。世界から700社以上のスタートアップ企業が集まり、AI（人工知能）やロボティクス（ロボット工学）など最新技術が並びます。2026年は多様