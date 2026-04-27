女優の戸田恵梨香（37）が26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、“業界内での評判”に反応する場面があった。Netflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」で「六星占術」の創始者・細木数子さんを演じたが、番組では同ドラマの監督・瀧本智行氏を取材。シナリオを読んでラストシーンに納得がいかない戸田から「凄い剣幕で詰められた」エピソードが明かされた。アンケートでは、今回が戸田と初タッグだっ