インスタグラム広告で消費者の心を動かすのは、画像や動画だけではない。筑波大学の吉田光男准教授（計算社会科学）らの研究グループは、日本国内で配信されたインスタグラム上の日本語広告2万1692件を分析し、広告文に含まれる言葉の特徴がクリック率にどう結びつくかを調べた。その結果、効果的な表現は商品カテゴリによって大きく異なることを明らかにした。研究成果は2026年4月15日付で国際学術誌「PLOS One」に発表され