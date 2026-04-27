経営再建中の日産自動車は、今年3月までの1年間の決算見通しを発表し、最終赤字がこれまでの予想より1000億円縮小すると発表しました。日産は27日、今年3月までのグループの1年間の最終的な損益が5500億円の赤字になるとの見通しを発表しました。今年2月の時点では、6500億円の最終赤字を予想していましたが、1000億円、赤字幅が縮小します。赤字幅の縮小の理由について日産は、▼為替が想定よりも円安で推移し売上が増えたことや