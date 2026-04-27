安全保障に関する有識者会議メンバーの山崎幸二元統合幕僚長は初会合で、日米同盟の核抑止力の強化を訴えた。「拡大抑止を実効性のあるものにする必要性も検討課題の一つだ」と述べた。会合後、記者団に明らかにした。