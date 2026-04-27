仕事中、バンビが別室から私のことを鼻息で呼ぶ時があります。 大体、おもちゃがテーブルの下に入っちゃって取れないから取って！とか、お水がない！とか用事があって呼ばれるんですが、たまにただ佇まれる時があって謎です。 用がないなら…と戻るとまた呼ばれる。謎！何で呼んだのか教えて欲しい！こういう時喋れたらいいのになと思います。