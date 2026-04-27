6月12日より新宿ピカデリーほかで全国公開される橋本愛主演映画『祝山』の予告編と本ポスターが公開された。 参考：佐藤二朗＆橋本愛が互いの魅力を語る「俳優としての垢がついていない」「唯一無二の芝居」 本作は、数々のホラー小説を世に出してきた作家・加門が自身の体験をもとに描いた同名小説が原作のホラー映画。人が足を踏み入れてはならない場所にまつわる禁忌の記憶と、そこに触れた者