きょう午前、山形県庄内町の道路で、軽乗用車が電柱などに衝突し、２人が大けがをしました。 警察によりますと、きょう午前８時４６分ごろ、山形県庄内町肝煎の主要地方道立川羽黒山線で、見通しの良い直線道路を進んでいた軽乗用車が、左前方のデリネータと電柱に衝突する事故がありました。 この事故で、軽乗用車を運転していた８２歳の男性と、同乗していた７９歳の女性の２人が肋骨を折る大けがをしました。 事故発生