ハンドボール「リーグH」女子初代女王ブルーサクヤ鹿児島は飛騨高山ブラックブルズと対戦。ブルーサクヤは前半、7番・服部が5得点など攻撃をけん引。一気に突き放すと…しっかりと守りも固め、19対9と10点リードで試合を折り返します。後半は川島が華麗なシュートで魅せるなどリードを譲りません。堅守速攻を見せつけて最後は11番・宇治村が後半5得点目で締めて35対23で圧勝！こ