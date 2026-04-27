姶良市長選挙で当選し県内で初めての女性の首長となった米丸麻希子さんが27日朝、初登庁しました。支援者や市の職員に拍手で迎えられて初登庁したのは、姶良市長選挙で初当選した米丸麻希子市長です。米丸市長は姶良市出身で県議会議員を経て、4月19日の市長選挙では前職の湯元敏浩氏に約2200票差をつけて初当選しました。県内の自治体で女性がトップになったのは初めてです。就任式では約100人の職員を前に「市民に最も近い