姶良市長選挙で当選し県内で初めての女性の首長となった米丸麻希子さんが27日朝、初登庁しました。支援者や市の職員に拍手で迎えられて初登庁したのは、姶良市長選挙で初当選した米丸麻希子市長です。米丸市長は姶良市出身で県議会議員を経て、4月19日の市長選挙では前職の湯元敏浩氏に約2200票差をつけて初当選しました。県内の自治体で女性がトップになったのは初めてです。就任式では約100人の職員を前に「市民に最も近い
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 盲導犬に犬が近づき負傷 提訴
- 2. イオンで強盗? 14歳と16歳を逮捕
- 3. 米国で科学者らの死亡・失踪続く
- 4. ママ呼びます「ニセ警官」を撃退
- 5. プロゲーマ退団 複数と不貞行為
- 6. 「日本終わったな!」電車で怒号
- 7. 返るはずの亡き友の形見が廃棄
- 8. 上沼 ディズニーホテルに疑問
- 9. 正社員の月給20万 違法の可能性
- 10. 逮捕されない職員 安住アナ説明
- 1. 盲導犬に犬が近づき負傷 提訴
- 2. イオンで強盗? 14歳と16歳を逮捕
- 3. ママ呼びます「ニセ警官」を撃退
- 4. 男児遺棄 母は「まだ生きてる」
- 5. 「風呂キャン」しがちな人の特徴
- 6. 印税3億円が招いた「一家崩壊」
- 7. 開業1年…代々木施設がガラガラ?
- 8. 帰省離れ? 東北新幹線に異変
- 9. たびたび旅行して皇族費不足か
- 10. 男児遺棄 言ってはいけない言葉
- 1. 返るはずの亡き友の形見が廃棄
- 2. 美容室変えよう…男女で理由に差
- 3. 献血で貰った水筒 クセ強すぎ
- 4. 「子連れお断り」店に共通の事情
- 5. 「キャバ嬢スクール」に批判噴出
- 6. びしょ濡れの女性に感謝したワケ
- 7. 「18年後に遺体発見」衝撃の経緯
- 8. 預金億越え 68歳のリアルな生活
- 9. 自衛隊幹部の階級呼称を変更へ
- 10. 円安×物価高で日本人留学生悲鳴
- 1. 米国で科学者らの死亡・失踪続く
- 2. 銃撃事件の容疑者 AIに犯行相談
- 3. 朝のコーヒー 長寿の鍵と判明か
- 4. トランプ大統領が発した「禁句」
- 5. 数学の未解決問題 ChatGPTで解決
- 6. 米富豪 ツアーでゾウ襲われ死亡
- 7. ドバイ在住インフルエンサーの謎
- 8. コーヒーで腸内環境と気分を改善
- 9. 韓国 2030年まで年金支出増加か
- 10. 過激派攻撃でマリ国防相殺害か
- 1. 破産相次ぐ「オーナー商法」
- 2. ごみ収集作業員 どんな給料か
- 3. 日産、営業損益500億円黒字に
- 4. 「朝サイゼ」実施店舗を追加
- 5. 会員専用イオンラウンジの全貌
- 6. 東京ガス 46年ぶりに料金値上げ
- 7. お金持ちは「床に物を置かない」
- 8. 新NISA 怖くて手が出せない人
- 9. 会社員辞めて初月で売上250万円
- 10. 機内食を台湾に 480万円の罰金?
- 1. アシックス靴がAmazonでセールに
- 2. GoogleのAIが黒人を「ゴリラ」と分類した事件から8年が経過してもGoogle・Apple・Amazon・MicrosoftのAIはゴリラのラベル付けを避けている
- 3. コールマンがSALEに 4月30日から
- 4. LINEの不具合 まずは連絡を
- 5. Amazonセールで注目のガジェット
- 6. 新ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が発表！6.8インチ有機ELやDimensity 8500 Extreme、高温・高圧防水、耐衝撃など
- 7. Intel Core Ultra X7プロセッサ搭載のDell XPS 14／16でベンチマークソフトをいろいろ回してスペックを確かめてみた
- 8. 『ジョン・ウィック』シリーズ初スピンオフ『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDが6月24日に発売
- 9. 自転車を電動アシスト化へ
- 10. カメラにマウントするマウント
- 11. スマホの最新売れ筋ランキング
- 12. DJIがプロ版で苦戦？Insta360新機種の強力スペックとOsmo Pocket 4の推奨周辺機器
- 13. 2025年発売のiPhone 17シリーズ＆iPhone Airでバッテリー切れ後に充電しても電源が入らなくなる問題が報告されている
- 14. NTTドコモ、衛星とスマホの直接通信サービス「docomo Starlink Direct」を4月27日に提供開始！ahamoを含む全プランで申込不要＆当面無料
- 15. 【タッチパッド付き】とってもエモい「Ewin テンキー 電卓」を買ってみました。手帳型の電卓がテンキーになり、タッチパッド付きなんです
- 16. Spotifyが20周年を記念しストリーミング再生回数が最も多いアーティスト・アルバム・楽曲・ポッドキャスト・オーディオブックのトップ20を初めて発表
- 17. 【軽い大画面！】薄型軽量の新モデル「 Galaxy A57 5G」をレビューします。価格も約8万円といい感じですね
- 18. ZWO社の天体望遠鏡 4月30日発売
- 19. メカニカルキーボードのFILCOで知られる「ダイヤテック」が事業終了
- 20. 俳優は本物、背景はAI。ハリウッド初の生成AI大作映画がきますよ
- 1. イカれてる 大谷6号に視聴者困惑
- 2. マラソン 2時間切りの世界新記録
- 3. マラソン2時間切り 快挙の背景
- 4. りくりゅう三浦即答「ないです」
- 5. 村上11号なのにため息「またか」
- 6. 尚弥vs潤人の下馬評を一刀両断
- 7. ヤクルト 中日に全敗で首位陥落
- 8. F1レジェンド 3時間切りの快挙
- 9. 大谷が終止符打った 実況も興奮
- 10. 大谷 鈴木誠也に顔そむけられる
- 1. プロゲーマ退団 複数と不貞行為
- 2. 上沼 ディズニーホテルに疑問
- 3. 逮捕されない職員 安住アナ説明
- 4. 環奈「紅白衣装」めぐる噂を否定
- 5. バンクシー正体特定か 失望の声
- 6. 『ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』終映へ 新たな特典発表！5月1日から配布
- 7. 高石あかり激変「鳥の巣」ヘアに
- 8. 西田敏行さんの言葉に山田涼介涙
- 9. 堀江氏 リュウジ氏の酷評に激怒
- 10. 中居正広氏に預金取り崩し報道
- 1. 夫の家事力アップ 妻が「絶叫」
- 2. 女性用風俗に100万円 女性の現在
- 3. マック 期間限定シェイクを発売
- 4. 今の時代を映す「大人の習い事」
- 5. ファミマ リピ買い続出の予感
- 6. かつて自分をいじめた相手に再会
- 7. 娘にADHD疑惑 担任の本気か?
- 8. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
- 9. 「老いが怖い」結末に賛否両論
- 10. 40~50代女性 8割超が隠れ更年期?