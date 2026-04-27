新学期が始まったばかりですが、鹿児島市の樟南高校で、体育祭が開かれました。会場は冷房の効いた屋内。鹿児島市の西原商会アリーナで熱気あふれる一日となりました。鹿児島市の西原商会アリーナで行われた「樟南祭スポーツフェスティバル」。生徒や保護者にも楽しんでもらおうと趣向を凝らした競技が繰り広げられました。こちらは、「パンバー」と呼ばれる巨大な透明ビニールの球体を頭からか