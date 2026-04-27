県が発注した工事の入札を巡る官製談合事件で、業者に設計金額を漏らした60歳の男性職員が懲戒免職の処分を受けました。（県土木部・荒川泰二部長）「改めましてこのような不祥事を引き起こしたことにつきまして、誠に申し訳なく、この場をお借りして重ねて県民のみなさまに心からお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした」懲戒免職の処分を受けたのは大隅地域振興局・建設部の男性職員(60)です。男性職員は北薩地域振